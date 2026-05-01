Nürnberg (dpa/lby) - Rund 25.000 Motorradfahrer und deren Zuschauer haben sich zum 1. Mai in Nürnberg zum offiziellen Auftakt der Motorradsaison versammelt. Die Veranstaltung verlief friedlich und endete ohne Zwischenfälle, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken sagte. Die Teilnehmerzahl war demnach etwas niedriger als im vergangenen Jahr, als sich sogar 30.000 Menschen auf der Münchner Straße am südöstlichen Stadtrand eingefunden hatten.