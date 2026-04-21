Ohne Herzog Georg kein Hollywood… und was wäre Hollywood ohne Big Band? Hätte Herzog Georg diese Besetzung gekannt, er hätte sie mit Sicherheit geliebt.
Big Bands Meiningen Georg hätte diese Besetzung geliebt
Redaktion 21.04.2026 - 11:00 Uhr
Hollywood-Luft schnuppern kann man bei zwei besonderen Konzerten im Rahmen eines Workshop-Wochenendes in Meiningen.
Ohne Herzog Georg kein Hollywood… und was wäre Hollywood ohne Big Band? Hätte Herzog Georg diese Besetzung gekannt, er hätte sie mit Sicherheit geliebt.