Bieterrennen: Easyjet einigt sich überraschend mit Apollo auf Übernahme

London - Der Rivale Apollo grätscht dem US-Finanzinvestor Castlelake bei der sicher geglaubten Übernahme des britischen Billigfliegers Easyjet dazwischen: Laut der Airline soll im Übernahmepoker um Easyjet nun Apollo mit einem höheren Gebot zum Zuge kommen. Die Offerte von Castlelake unterstützt Easyjet laut einer Mitteilung nicht mehr. Apollo will Easyjet zufolge 7,15 britische Pfund je Aktie bieten, damit liegen insgesamt 5,7 Milliarden Pfund (6,7 Mrd. Euro) auf dem Tisch. Die Easyjet-Aktie sprang nach Handelsbeginn in London um 13,5 Prozent hoch auf 668 Pence.