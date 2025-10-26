 
Bierverkostung in Sonneberg Süffige Premiere in der Spiellust

In der neusten Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Bier...“ gab es etwas ganz Besonderes zu trinken.

Bierverkostung in Sonneberg: Süffige Premiere in der Spiellust
1
Mike Bätz mit dem begehrten Bockbierfass. Foto: Martin Glienke

Im Bahnhof Sonneberg kamen am 24. Oktober 2025 rund 30 Gäste zur Veranstaltung „Bier...!“ der „Spiellust“ zusammen. Ab 18 Uhr wurden acht verschiedene Biersorten verkostet, begleitet von Geschichten und Hintergrundwissen rund um den Gerstensaft. Den Vortrag hielt Mike Bätz von der Brauerei Gessner, der mit Fachwissen, Humor und vielen kleinen Anekdoten durch den Abend führte. Scherzhaft meinte er zu Beginn: „Den Bock gibt’s erst nach der Pause – da habt ihr vorher noch ein bisschen Grundlage vom Essen.“

Nach der Werbung weiterlesen

Ein besonderer Moment war anschließend die Präsentation des ersten Sumbarcher Doppelbocks der Saison, der frisch vom Fass gezapft und mit großem Interesse probiert wurde. In entspannter Atmosphäre tauschten sich die Teilnehmenden über Geschmack, Braukunst und Tradition aus, lachten viel und ließen den Abend bei guten Gesprächen gemütlich ausklingen.