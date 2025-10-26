Bierverkostung in Sonneberg: Süffige Premiere in der Spiellust

Im Bahnhof Sonneberg kamen am 24. Oktober 2025 rund 30 Gäste zur Veranstaltung „Bier...!“ der „Spiellust“ zusammen. Ab 18 Uhr wurden acht verschiedene Biersorten verkostet, begleitet von Geschichten und Hintergrundwissen rund um den Gerstensaft. Den Vortrag hielt Mike Bätz von der Brauerei Gessner, der mit Fachwissen, Humor und vielen kleinen Anekdoten durch den Abend führte. Scherzhaft meinte er zu Beginn: „Den Bock gibt’s erst nach der Pause – da habt ihr vorher noch ein bisschen Grundlage vom Essen.“