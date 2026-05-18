Die mittlerweile 6. Südthüringer Bierverkostung, an der sich 14 Braugemeinden beteiligten, ließ am Samstag im Stadtsaal von Heldburg keine Kehle trocken. Allerdings standen nur 13 Biere zur Bewertung bereit, da der Vorjahressieger, die Braugemeinde Poppenhausen mit Braumeister Thomas Grund, diesmal der Veranstalter der Verkostung war. Aber natürlich durfte auch Poppenhäuser Bier getrunken werden.