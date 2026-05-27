Biersteuer: Weniger Bierdurst - Landeshaushalt spürt Auswirkungen

Erfurt (dpa/th) - Der nachlassende Bierdurst in Thüringen hat Folgen für den Landeshaushalt: Die Einnahmen des Landes aus der Biersteuer sind 2025 auf den niedrigsten Stand seit 15 Jahren gesunken. Insgesamt flossen rund 15,4 Millionen Euro aus der Biersteuer in den Landeshaushalt, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervorgeht. 2010 waren es noch rund 28 Millionen Euro. Bei einer mit jährlichen Schwankungen etwa gleich gebliebenen Zahl der Braustätten – wozu nicht nur industrielle Brauereien, sondern auch Gaststättenbrauereien gehören – ist in diesem Zeitraum der Bierabsatz von 3,7 auf 2 Millionen Hektoliter zurückgegangen.