Nach dem Besuch im Meininger Theater zur Premiere von „Biermann-Drachentöter“ und einer relativ kurzen Nacht standen die 17 Fußballer der Berliner Mannschaft „Mischzone“ am Samstagmorgen pünktlich zu Spielbeginn auf dem Rasen im Stadion „Maßfelder Weg“, um ein Freundschaftsspiel gegen die Alten Herren des VfL Meiningen 04 zu absolvieren. Vereinbart hatten diese Partie Markus Wiehler, ein aus Meiningen stammender Wahlberliner, und Ferki Colaku, der diese internationale Truppe in seinem Hotel untergebracht hatte während ihres Aufenthalt in der Theaterstadt. In einer fairen und ohne Schiedsrichter ausgetragenen Partie behielt am Ende der Gastgeber zwar deutlich die Oberhand mit 7:2. Doch auch die Gäste aus der Hauptstadt wussten zu gefallen und feierten ihre beiden Treffer wie den Weltmeistertitel. Der 1974 geborene Holländer Rob Savelberg meinte zu seinem Treffer augenzwinkernd, dass dieser ein Teil der Wiedergutmachung wäre für das in München verlorene Endspiel in seinem Geburtsjahr und er auch ein Erbe des großen Johan Cruyff sei.