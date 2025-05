Über 40 Genussinteressierte erleben am vergangenen Samstag in Heldburg eine Reise durch die Welt selbstgebrauter Biere. Die erste Brauhaus-Tour durch die Ortsteile Poppenhausen, Gompertshausen und Bad Colberg ist ein voller Erfolg. Die Teilnehmer waren nicht nur von den Aromen der lokalen Biere begeistert, sondern loben nach der Veranstaltung auch die Organisation von Heldburgs Bürgermeister Christopher Other (CDU), Melanie Mehrländer-Metzner von der Touristeninformation und Manja Mannig, Mitarbeiterin der Stadt Heldburg.