Erfurt/Pößneck (dpa/th) - Die in wirtschaftliche Schieflage geratene Rosenbrauerei in Pößneck soll saniert werden. Das kündigte der vorläufige Erfurter Insolvenzverwalter Rolf Rombach an, der vom Gericht eingesetzt wurde. Damit soll ein Neustart für eine der Traditionsbrauereien in Thüringen versucht werden.