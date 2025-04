Biergärten, Festivals und Co.: Mehr Limo aus dem Zapfhahn - Schanktechnik im Wandel

Erfurt (dpa/th) - An die anstehende Festival-Saison haben auch viele Schankanlagen-Spezialisten große Erwartungen. Gehen Festivals und andere Open-Air-Veranstaltungen in die heiße Phase, habe der auf Events spezialisierte Teil seiner Branche Hochkonjunktur, sagte der Vorsitzende des Fachverbands Getränkeschankanlagen, Stefan Brand. "Ich sage immer, das ist bei uns wie bei den Sommerreifen von "O" wie Ostern bis "O" wie Oktober." Danach komme die Zeit der Weihnachtsmärkte - inzwischen werden dort auch Glühwein und andere Heißgetränke gezapft, so Brand.