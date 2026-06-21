Der Sommer ist da – und für viele Menschen bedeutet das vor allem eines: Urlaub. Die Koffer sind gepackt, die Vorfreude wächst, und gedanklich sitzen viele bereits am Strand oder genießen die Aussicht auf Berggipfel. Doch für einen besonderen Urlaub muss man nicht zwangsläufig in die Ferne reisen. Der Thüringer Wald lockt mit dichten Wäldern, sanften Höhenzügen und idyllischen Dörfern – und überrascht zudem mit außergewöhnlichen Unterkünften, die weit über klassische Pensionen oder Ferienwohnungen hinausgehen.