Lebendige Braukultur in einem Museum? Ja, das geht! Am 8. März ist es wieder so weit: Im Hennebergischen Museum Kloster Veßra ist Brautag! Das dort entstehende Klosterbier kommt anschließend, wie sich das gehört, in gläserne Flaschen. Und eine solche Bierflaschen ist das „Objekt des Monats“ März.