Bierabsatz: Mehr Bier verkauft - Bayerns Brauer trotzen dem Bundestrend

Auf den ersten Blick sähen die bayerischen Zahlen gut aus, sagte der Vizepräsident des Bayerischen Brauerbunds, Michael Möller. Man sei besser als der Rest der Republik, was man in Bayern gerne sei. Man dürfe der hiesigen Brauwirtschaft in einem schwierigen Umfeld also ein "ordentliches Maß

an Resilienz attestieren". Doch auch die bayerische Brauwirtschaft habe Probleme.