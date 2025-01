Bier Konkurrenz für die Platzhirsche: Achtes Münchner Bier kommt

Ob die Wiesn auch das Fernziel der Münchner Kindl-Brauerei ist? Vater Sailer und seine Söhne geben sich da eher zurückhaltend. Man stehe ja noch ganz am Anfang. Ende dieses Jahres will die Münchner Kindl-Brauerei das erste Bier brauen, Anfang 2026 dann soll die Brauerei offiziell eröffnet werden. "Es hat sich viele Jahrzehnte in dem Bereich nichts getan", sagt Leo Sailer über den Münchner Biermarkt - doch jetzt tue sich was. "Und das ist auch gut, dass sich was tut."