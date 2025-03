Deutschlandweit ist die Zahl der Braustätten in den vergangenen fünf Jahren zurückgegangen. Sie sank seit 2019 um 93 auf 1.459, wie der Deutsche Brauerbund unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes mitteilte. Neben Thüringen weist auch Sachsen einen leichten Anstieg der Braustätten in diesem Zeitraum auf. In Thüringen war der Bierabsatz zuletzt gesunken.