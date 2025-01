Bier Brauerei Veltins verkauft so viel Bier wie noch nie

Meschede - Gegen den rückläufigen Markttrend hat die Brauerei Veltins deutlich mehr Bier verkauft und einen Firmen-Höchstwert erreicht. Der Ausstoß - also die Produktionsmenge - sei im vergangenen Jahr um 3,1 Prozent auf rund 3,36 Millionen Hektoliter Bier gestiegen, teilte das Unternehmen aus dem Sauerland in Meschede mit. Das sei so viel gewesen wie noch nie. Der Umsatz der Brauerei mit ihren 737 Beschäftigten stieg um 4,1 Prozent auf 459 Millionen Euro. Angaben zum Gewinn machte das Familienunternehmen wie üblich nicht.