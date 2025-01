Und sie sind nicht die Einzigen: Giesinger Bräu darf sich dank Tiefbrunnens in der bayerischen Landeshauptstadt inzwischen auch Münchner Bier nennen - als siebte Marke - und ist schon etwas weiter als die Männer von Münchner Kindl. Auf die Wiesn hat Brauereichef Steffen Marx es aber noch nicht geschafft. Doch es ist das erklärte Ziel für "in drei bis fünf Jahren". Und bis es soweit ist, probt er schon mal auf seinem eigenen Gelände die große Sause: Zu Starkbierzeit in diesem Jahr soll auf dem Grundstück der Brauerei im Münchner Norden ein Volksfest-Zelt aufgebaut werden.