Wer Bier nicht nur trinken, sondern sich mit Bierkultur beschäftigen möchte, der findet in Deutschland unzählige Möglichkeiten vor. Fast 30 Museen in allen Landesteilen befassen sich mit der Geschichte des Bieres und der Entwicklung des Brauwesens. Dies taten am Wochenende in Sonneberg auch Bierfreunde – im Zuge einer Verkostung, was im doppelten Sinne zu verstehen war, denn Schauplatz war ein Lokschuppen.