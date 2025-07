Jude Law spielt Putin und weitere Wettbewerbs-Highlights

Zu sehen ist der neue Thriller von Olivier Assayas, der sich mit dem Aufstieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin beschäftigt. "The Wizard of the Kremlin" läuft im Wettbewerb. Jude Law verkörpert den Präsidenten, außerdem spielen Alicia Vikander und Paul Dano mit. Erzählt werde aus der Perspektive eines fiktiven Beraters.