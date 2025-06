In den letzten Wochen ist die Natur in und um Ilmenau geradezu aufgeblüht und die Wiesen, Gärten und Felder zeigen sich von ihrer schönsten Seite. An allen Ecken summt und brummt es. Damit beginnt auch für die Imker des Bienenzüchtervereins Ilmenau eine geschäftige und spannende Zeit: Sie müssen sich um ihre fleißigen Helfer, die Honigbienen, kümmern. Wie der Verein mitteilt, haben seine Mitglieder im vergangenen Jahr in Ilmenau und den umliegenden Dörfern insgesamt 342 Bienenvölker betreut und bewirtschaftet; über die Hälfte der Imker hat ein bis fünf Bienenvölker.