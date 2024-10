Preis steigt nur leicht

Deutsche Imker verkaufen ihren Honig vor allem an ihrer Haustür und am Arbeitsplatz ihres Haupterwerbs an Kollegen, etwa im Büro. Auch in Supermärkten und Wochenmärkten wird der Honig angeboten. Der Preis ist je nach Sorte und Region unterschiedlich, grob gesagt liegt er für ein 500-Gramm-Glas bei sechs bis acht Euro - mit Ausschlägen nach oben und nach unten. Ein Glas deutschen Honigs verteuerte sich der Umfrage zufolge in diesem Jahr um gut 2 Prozent. Damit schwächte sich die Inflation in dieser Nischenbranche den Angaben zufolge deutlich ab: 2022 zog der Preis um 6,5 Prozent an und 2023 um 5 Prozent.