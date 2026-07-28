Auf einem Bildschirm lässt sich dann verfolgen, wie der Fachmann unter einem Mikroskop mit Hilfe einer winzigen Schlinge die Öffnung am Hinterteil der Königin aufzieht und dann in Millimeterarbeit eine abgemessene Menge des zuvor gesammelten Drohnen-Spermas einspritzt. Dann klebt er eine Markierung auf die Königin und holt sie aus der Fixierung. Wenige Minuten später bewegt sich das Insekt wieder.

Und warum die ganze Frickelei?

Ataeian ist nicht der einzige Anbieter von Geräten und Lehrgängen für Bienen-Besamung. Grundsätzlich ist die Technik auch älter als der 1972 geborene Fachmann: "Die künstliche Besamung ist seit Jahrzehnten etabliert und erprobt und eine sehr gute Methode, um bestimmte Zuchterfolge zu erzielen", ordnet die Direktorin des Länderinstituts für Bienenkunde Hohen Neuendorf, Elke Genersch, ein. Getragen wird die Forschungseinrichtung von den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Berlin.

So gehe es etwa darum, eine Toleranz der Honigbienen gegen die von der Varroa-Milbe übertragene Krankheit zu erreichen. "Bei uns am Institut wurde in den letzten Jahrzehnten eine Varroa-tolerante Selektionslinie herangezüchtet, bei der der Milbendruck nicht so groß wird. Ein weiteres Ziel ist die Zucht auf eine verbesserte Immunantwort in den Bienen, damit die Bienen toleranter gegen verschiedene Krankheitserreger werden", erklärt Genersch.

Die Expertin fasst zusammen, warum die Zucht bei Bienen besonders herausfordernd ist: "Anders als Rinder oder Pferde sind Bienen frei fliegende Insekten. Ihre natürliche Verpaarung findet an Drohnensammelplätzen in der Luft statt. Die Tiere wissen, wo diese sind, und fliegen sie an. Woher sie das wissen, das wissen wir wiederum nicht."

Die Bienenköniginnen fliegen nach der Paarung zu ihrem Volk zurück und ihre spezielle Spermavorratstasche muss dann so gut gefüllt sein, dass dies für den Rest ihres Lebens - also durchaus drei bis vier Jahre - ausreicht, wie Genersch erläutert.

Spezialorte fürs Bienen-Stelldichein

Alternativen zur instrumentellen Besamung sind sogenannte Belegstellen. Das sind spezielle, oft abgelegene Paarungsplätze, an denen nur ausgewählte Drohnenvölker unterwegs sind. Imker können ihre Bienenköniginnen gezielt dorthin bringen in der Hoffnung, dass sie sich mit den dortigen Männchen paaren. Diese Variante bedeutet aber auch zeitlichen und logistischen Aufwand für die Züchter, wie auch die Teilnehmer bei Ataeians Besamungslehrgang berichten.

Königinnen lassen sich zudem von mehreren Drohnen besamen und Bienen können mitunter etliche Kilometer weit fliegen, um sich zu paaren. "Belegstellen bieten eine gewisse Sicherheit, mit welchem genetischen Material sich die Königin verpaart. Aber wenn Sie hundertprozentig sicher sein wollen, dass Ihre Königin nur Sperma der gewünschten genetischen Herkunft erhält, ist die künstliche Besamung die einzige Möglichkeit", so Genersch.

Sie räumt ein: "Die künstliche Besamung ist aber eine Spezialität für Züchter und eine künstlich besamte Königin ist teuer." Das Engagement von Züchtern könne aber nicht überschätzt werden. Denn die Drohnen-Nachkommen der Königinnen verteilten das Zuchtziel dann in der Breite.

"Bestäubung ist das Wichtigste"

Ataeian sieht den nutzen der Zucht auch darin, dass weniger Chemie in der Schädlingsbekämpfung im Bienenstock eingesetzt werden muss: Vitale Völker, denen ein bestimmtes Putzverhalten angezüchtet wurde, könnten eher sich selbst überlassen werden, so seine These.

Der Fachmann sagt auch, dass die Honigproduktion nicht die entscheidende Aufgabe der Honigbiene sei. "Das erste und wichtigste Produkt der Biene ist die Bestäubung." Und gerade für diese Arbeit müssten die Tiere gestärkt sein.