Bibliotheksfeuer Anna Amalia-Brand: 1,1 Millionen Blatt Aschebücher gerettet

Dabei ist das Ausmaß der Zerstörung in manchen Details längst nicht komplett geklärt. Ausgerechnet in der wichtigen Musikaliensammlung der Herzoginnen Anna Amalia und Maria Pawlowna hat das Feuer besonders gewütet. "Hier gibt es deutliche, aber in vollen Umfang noch nicht zu benennende Verluste, da die Schäden der geborgenen Fragmente so stark sind, dass noch nicht alle identifiziert werden konnten", so die Stiftung.