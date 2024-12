Bibliotheken der KAG: Gemeinsame Wege für Kulturprojekte

Ein Ziel der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) der vier Städte Oberhof, Schleusingen, Suhl und Zella-Mehlis für ein Oberzentrum Südthüringen ist es, Verwaltungsprozesse zu vereinfachen und Synergien zwischen den Verwaltungen zu schaffen. Wie Anne Schlegel, Leiterin Kommunikation der KAG, mitteilt, ist ein Beispiel die erfolgreiche Zusammenarbeit der Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis und der Stadtbücherei Suhl. „Durch gemeinsame Projekte und den gegenseitigen Austausch entstehen konkrete Vorteile, die der Bevölkerung direkt zugutekommen. Eine besondere Aktion war der Azubi-Tausch. Lara Unbehaun, Auszubildende im zweiten Lehrjahr aus der Stadtbücherei Suhl, verbrachte im November eine Woche in der Bibliothek Zella-Mehlis. Diese Woche wurde von beiden Seiten als äußerst bereichernd empfunden“, so Schlegel. Lara Unbehaun habe wertvolle Unterstützung geleistet, insbesondere bei technischen Fragen und der Betreuung einer Abendveranstaltung. Gleichzeitig habe sie die Möglichkeit erhalten, die Arbeitsabläufe und Strukturen der Zella-Mehliser Einrichtung kennenzulernen. Der fachliche Austausch habe dabei wertvolle Einblicke in organisatorische Unterschiede zwischen den unterschiedlichen großen Einrichtungen der beiden Städte ermöglicht. Beide Seiten gewannen Anne Schlegel zufolge neue Impulse und Ideen, die nun in die alltägliche Arbeit einfließen könnten.