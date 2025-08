Das Bobycar-Rennen beim Sommerfest der Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis war für die kleinen Besucher ein Höhepunkt des Freitages. Aufgrund der Wetteraussichten hatte das Team um Leiterin Daniela Bickel das Programm so umgestaltet, dass fast alle Angebote in der Bibliothek sowie in weiteren Räumen im Rathaus stattfinden konnten. Das Lesecafé wurde zur Chillout-Lounge und an der Bastelstation wurden Eva, Aiden und Azubi Romy Flemming kreativ. Beim Kinderschminken verwandelten sich die kleinen Gäste in Schmetterlinge oder Piraten . Mit von der Partie waren auch die städtischen Museen mit einem Stand, die