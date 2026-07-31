Bibliothek Zella-Mehlis: Mit dem Bleistift und dem Blick fürs Detail

Der gebürtige Magdeburger lebt seit drei Jahren in Zella-Mehlis. Für ihn ist das Zeichnen und Malen weit mehr als ein Hobby, es ist eine Möglichkeit, auch im höheren Alter geistig aktiv und kreativ zu bleiben, sagt er selbst. Mit viel Geduld, Liebe zum Detail und Freude an der Kunst entstehen Werke, die zum Entdecken und Verweilen einladen.