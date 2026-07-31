Bibliothek Zella-Mehlis: Mit dem Bleistift und dem Blick fürs Detail

Seit dem 27. Juli ist eine neue Ausstellung in der Bibliothek im Rathaus zu sehen. Hobbykünstler Harry Schulze präsentiert eine Auswahl seiner Werke unter dem Motto „Bleistift – Buntstift – Acryl“.
Die neue Ausstellung in der Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis trägt den Titel „Bleistift – Buntstift – Acryl“. Mit und ohne Ausleihe sind Kunstfreunde willkommen.
Seit dem 27. Juli ist eine neue Ausstellung in der Bibliothek im Rathaus zu sehen. Hobbykünstler Harry Schulze präsentiert eine Auswahl seiner Werke unter dem Motto „Bleistift – Buntstift – Acryl“.
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„Harry Schulze folgt beim Zeichnen und Malen einer einfachen, aber wirkungsvollen Devise: Ein interessantes Motiv entdecken und es künstlerisch festhalten. Dabei entstehen vor allem detailreiche Bleistiftzeichnungen mit hohem Wiedererkennungswert, die den Blick für das Besondere im Alltäglichen zeigen“, formuliert Stadtsprecherin Linda Münzel. Ergänzt werde die Ausstellung durch Arbeiten mit Buntstift und Acryl, die die Vielseitigkeit seines kreativen Schaffens widerspiegeln.
Der gebürtige Magdeburger lebt seit drei Jahren in Zella-Mehlis. Für ihn ist das Zeichnen und Malen weit mehr als ein Hobby, es ist eine Möglichkeit, auch im höheren Alter geistig aktiv und kreativ zu bleiben, sagt er selbst. Mit viel Geduld, Liebe zum Detail und Freude an der Kunst entstehen Werke, die zum Entdecken und Verweilen einladen.
Die Mitarbeiter der Stadt- und Kreisbibliothek laden alle Interessierten ein, die Ausstellung zu besuchen und sich von den abwechslungsreichen Arbeiten inspirieren zu lassen. Ob Kunstliebhaber oder neugierige Besucher, ein Blick auf die detailreichen Zeichnungen und farbenfrohen Bilder lohnt sich.
Die Ausstellung ist bis zum 8. Januar 2027 während der Öffnungszeiten der Stadt- und Kreisbibliothek zu sehen: Montag/Dienstag 10 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr, Mittwoch 10 bis 12.30 Uhr, Donnerstag 10 bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr.