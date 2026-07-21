Bibliothek Zella-Mehlis: Kunterbuntes Sommerfest vorm Rathaus

Seifenblasen und Liegestühle

Ob mit Riesenseifenblasen zauberhafte Momente für kleine und große Kinder geschaffen werden oder kreative Kunstwerke mit Straßenkreide auf dem Rathausvorplatz entstehen oder die Besucher an der Bastelstation aktiv werden – das Sommerfest verspricht ein Erlebnistag für die ganze Familie zu werden. Zum Entspannen gibt es eine Chillout-Lounge mit Liegestühlen und natürlich Zeitschriften aus der Bibliothek. Auf kleine Eisenbahnfans wartet die Aufsitz-Eisenbahn der Eisenbahnfreunden „Friedberg“ Suhl und Umgebung. Mit dem Thüringenforst geht es auf Natur-Entdeckertour. Für Hüpfburg-Spaß sorgen die Mitglieder des Fördervereins Jugendfeuerwehr Zella-Mehlis.