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Bibliothek Zella-Mehlis Kunterbuntes Sommerfest vorm Rathaus

In der Zella-Mehliser Bibliothek geht es am 7. August rund. Mit Aufregung, Entspannung und Mitmachprogramm. Mit einem Rennen für Groß und Klein gibt’s einen Höhepunkt zum Schluss.

Bibliothek Zella-Mehlis: Kunterbuntes Sommerfest vorm Rathaus
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Im Rahmen des Sommerfestes der Bibliothek findet auch ein Flohmarkt statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Foto: Stadt Zella-Mehlis

„Gemeinsam machen wir den Rathausvorplatz bunt“ heißt es auch in diesem Jahr wieder, wenn die Stadt- und Kreisbibliothek zum Sommerfest einlädt. Am Freitag, 7. August, erwartet alle Besucher in der Zeit von 10 bis 16 Uhr ein buntes, vielfältiges Programm für die ganze Familie. „Alle Aktionen zum Sommerfest werden vom Bibliotheksteam und den Kooperationspartnern kostenfrei angeboten. Lediglich für die Versorgung – es gibt Eis, Waffeln und Bratwurst – fällt ein kleiner Obolus an“, ermuntert Stadtsprecherin Linda Münzel zur Teilnahme.

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Seifenblasen und Liegestühle

Ob mit Riesenseifenblasen zauberhafte Momente für kleine und große Kinder geschaffen werden oder kreative Kunstwerke mit Straßenkreide auf dem Rathausvorplatz entstehen oder die Besucher an der Bastelstation aktiv werden – das Sommerfest verspricht ein Erlebnistag für die ganze Familie zu werden. Zum Entspannen gibt es eine Chillout-Lounge mit Liegestühlen und natürlich Zeitschriften aus der Bibliothek. Auf kleine Eisenbahnfans wartet die Aufsitz-Eisenbahn der Eisenbahnfreunden „Friedberg“ Suhl und Umgebung. Mit dem Thüringenforst geht es auf Natur-Entdeckertour. Für Hüpfburg-Spaß sorgen die Mitglieder des Fördervereins Jugendfeuerwehr Zella-Mehlis.

Erst üben, dann um die Wette

Die Thüringer Polizei ist von 10 bis 14 Uhr mit einem Bobby-Car-Parcours vor Ort. Kinderschminken wird von 10 bis 12 Uhr sowie 14 bis 15 Uhr angeboten. Ebenfalls schon Tradition beim nunmehr vierten Sommerfest haben die lebendig erzählten Bilderbuchgeschichten unter der Pergola, macht Linda Münzel neugierig. Um 11 und um 14 Uhr werden mit dem Kamishibai, dem japanischen Papiertheater, anhand von Bilderkarten Geschichten erzählt. Den großen Abschluss findet das Sommerfest mit dem Bobby-Car-Rennen für Groß und Klein um 16 Uhr. Es gibt tolle Preise zu gewinnen.

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04.08.2025 14:00 Bibliothek Zella-Mehlis Sommerfest mit Bobycar-Rennen und Basteleien

Ein kunterbuntes Sommerfest feierten am Freitag Mädchen und Jungen aus Zella-Mehlis in ihrer Stadt- und Kreisbibliothek.

Erstmals dabei ist beim Sommerfest der neugegründete Förderverein „Bibliotheksfreunde Zella-Mehlis“. Die Mitglieder organisieren ein Bücherflohmarkt. Für die Verpflegung der Gäste bieten sie gegen einen kleinen Obolus Waffeln an. Für Bratwürste sorgt der Karnevalverein Benshausen. Eisverkauft ein Händler aus Suhl. „Wenn es am 7. August besonders heiß wird, werden auch die Planschbecken gut gefüllt sein, und natürlich bietet die Stadt- und Kreisbibliothek in jedem Fall kostenfreies Wasser zur Erfrischung für alle Besucher des Sommerfests an“, nennt die Stadtsprecherin weitere Eckpunkte der großen Fete.

Zum Kinderflohmarkt bitte anmelden

Und natürlich wird auch der beliebte Kinderflohmarkt, der Gäste des Festes ebenso wie Passanten zum Stöbern einlädt, nicht fehlen. Dafür nimmt das Bibo-Team noch Anmeldungen von motivierten Kindern und Familien entgegen, die mit einem Stand dabei sein möchten. Standgebühren fallen nicht an. Eine Anmeldung ist noch bis zum 31. Juli möglich, am besten per E-Mail an ausleihe@zella-mehlis.de, über Instagram: @bibozellamehlis oder per Telefon (0 36 82) 85 25 55.