Bibliothek Zella-Mehlis: Kunterbuntes Sommerfest vorm Rathaus

„Gemeinsam machen wir den Rathausvorplatz bunt“ heißt es auch in diesem Jahr wieder, wenn die Stadt- und Kreisbibliothek zum Sommerfest einlädt. Am Freitag, 7. August, erwartet alle Besucher in der Zeit von 10 bis 16 Uhr ein buntes, vielfältiges Programm für die ganze Familie. „Alle Aktionen zum Sommerfest werden vom Bibliotheksteam und den Kooperationspartnern kostenfrei angeboten. Lediglich für die Versorgung – es gibt Eis, Waffeln und Bratwurst – fällt ein kleiner Obolus an“, ermuntert Stadtsprecherin Linda Münzel zur Teilnahme.