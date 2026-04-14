Nicht erschrecken, wenn Sie am 8. Mai die Polizei vor dem Rathaus sehen. Gemeinsam mit Thüringen-Forst und mit dem Zella-Mehliser Stadtarchiv stellen sie hier ihre Arbeit vor. Denn als Kooperationspartner der Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis beteiligen sich Polizeibeamte an dem neuen Veranstaltungsformat der Einrichtung, dem Seniorentag. Unter dem Motto „Lebensfreude kennt kein Alter“ stehen viele Programmpunkte auf der Tagesordnung.