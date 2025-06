Lucy mag Pferde. Kein Wunder also, dass sich die Viertklässlerin der Zella-Mehliser Schillerschule ein Buch ausgesucht hat, in dem es um eine Pferde-Freundschaft geht. „Wonder und ich“ ist eines von insgesamt sechs Büchern, die derzeit ihm Rahmen des Projektes „Ich bin eine Leseratte“ in der Zella-Mehliser Stadt- und Kreisbibliothek ausgeliehen werden können. Anett hat sich ein anderes Buch gegriffen und beginnt sofort damit, hineinzulesen. „Es klang spannend“, begründet sie ihre Entscheidung für das Buch „Hilfe, die Welt hat ein Loch“.