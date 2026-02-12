Bibliothek Rotterode: Mehr Bücher und Angebote

Vorlesestunden für Kinder 2026

Auch 2026 sollen die Angebote für Kinder fortgesetzt werden. Vorlesestunden für Kinder im Kindergartenalter finden nach Angaben der Stadt jeden ersten Dienstag im Monat statt, jeweils ab 17 Uhr und für etwa 20 bis 30 Minuten. Anschließend könne gemeinsam mit den Eltern gestöbert und ausgeliehen werden. Genannt werden als Termine für 2026: 3. März, 7. April, 5. Mai, 2. Juni, 7. Juli, 4. August, 1. September, 6. Oktober, 3. November und 1. Dezember.