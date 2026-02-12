Bibliothek Rotterode: Mehr Bücher und Angebote

Vor allem durch ehrenamtliches Engagement sei das Medienangebot nach Angaben der Stadtverwaltung Steinbach-Hallenberg erweitert und die Bücherei als kultureller Treffpunkt im Ort – insbesondere für Kinder – weiter gestärkt worden.
Die Bibliothek Rotterode blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Der Bestand wuchs alleine auf über 3000 Bücher – auch durch Spenden.
Der Bestand wuchs demnach bis zum Jahresende 2025 auf mehr als 3000 Bücher. Darunter sind 193 Sachbücher, 1290 Titel der Belletristik sowie 1559 Kinder- und Jugendbücher. Der Zuwachs sei durch private Bücherspenden sowie Mittel aus dem städtischen Haushalt, der Ortsteilpauschale für Rotterode und die Unterstützung eines Sponsors ermöglicht worden.
Im Jahr 2025 nutzten laut Mitteilung 50 aktive Leserinnen und Leser das Angebot, darunter 33 Kinder. Insgesamt seien 529 Medien ausgeliehen worden. Geöffnet war die Bibliothek im vergangenen Jahr an 59 Stunden.
Ein Schwerpunkt sei erneut die Leseförderung gewesen. Insgesamt habe es 12 Veranstaltungen gegeben: sechs Vorlesestunden mit dem Kindergarten, eine Vorleseecke beim Abschlussfest des Kindergartens, vier Vorleseecken in der Bibliothek für Kinder sowie ein gemeinsames Jahresresümee mit erwachsenen Leserinnen und Lesern.
Für den Betrieb der Bibliothek seien 2025 rund 140 Arbeitsstunden angefallen. Neben der wöchentlichen Öffnungszeit habe dies unter anderem Vorbereitung und Durchführung der Vorleseangebote, Kauf und Einarbeitung neuer Medien, das Aussortieren veralteter Bücher, Medientausch mit Partnerbibliotheken, die Jahresstatistik für die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Erfurt sowie Pflege und Gestaltung der Räume umfasst.
Auch 2026 sollen die Angebote für Kinder fortgesetzt werden. Vorlesestunden für Kinder im Kindergartenalter finden nach Angaben der Stadt jeden ersten Dienstag im Monat statt, jeweils ab 17 Uhr und für etwa 20 bis 30 Minuten. Anschließend könne gemeinsam mit den Eltern gestöbert und ausgeliehen werden. Genannt werden als Termine für 2026: 3. März, 7. April, 5. Mai, 2. Juni, 7. Juli, 4. August, 1. September, 6. Oktober, 3. November und 1. Dezember.
Die Stadtverwaltung dankt in der Mitteilung besonders Edith Herzog. Sie sorge seit vielen Jahren mit ehrenamtlichem Einsatz dafür, dass die Bibliothek Rotterode ein Ort des Lesens, Lernens und der Begegnung bleibe.