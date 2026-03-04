Weniger wird es nicht. Die Zahlen der Meininger Bibliothek steigen meist stetig. Benutzer, Veranstaltungen, Besucher und die Entleihungen – nahezu in allen Bereichen ein Zuwachs, auch 2025. Allein die beliebten Tonie-Figuren für die Jüngsten sind mit einer Steigerung von über tausend stolze 8060 Mal gefragt gewesen. Auch die Hörbücher sind super beliebt. Bei Kindern wie Erwachsenen. Und die Onleihe ist mit einer Steigerung von über 800 auf 30.970 Ausleihen gekommen.