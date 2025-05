Erfolgreich ist am Dienstagnachmittag die Abenteuer-Schnitzeljagd in der Ilmenauer Stadtbibliothek zu Ende gegangen. Einmal mehr hatte die Einrichtung rund um den Welttag des Buches am 23. April in den vergangenen Wochen eine Aktion mit verschiedenen Stationen für junge Leseratten vorbereitet: Die Kinder zwischen sieben und 15 Jahren konnten in der Bibliothek fünf versteckte Plakate finden und Rätsel lösen.