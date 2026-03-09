Aus allen Himmelsrichtungen kamen sie in der Frühe grüppchenweise mit den Erziehern ins Volkshaus, um ihren Führerschein abzuholen – den Bibliotheksführerschein wohlgemerkt. Über 200 Vorschulkinder aus den Kindergärten von Meiningen und Umgebung waren es dieses Mal, die schnell die ersten Reihen im großen Saal des beliebten Meininger Veranstaltungsortes füllten, um ihre Papiere abzuholen für einen besonderen Führerschein – den aus der Bibliothek.