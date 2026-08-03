Die Bibliothek im Schloss Dermbach hat seit Mai dieses Jahres ein neues regelmäßiges Veranstaltungsformat. An jedem zweiten Dienstag im Monat trifft sich zwischen 10.30 und 12 Uhr der „Leseliebe-Kreis“. Der neue Lesekreis richtet sich an alle lesebegeisterten Menschen, die sich gerne regelmäßig in einer kleinen Runde (maximal acht Personen) und unter Moderation zu spannenden Themen und Büchern austauschen möchten.