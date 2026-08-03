Die Bibliothek im Schloss Dermbach hat seit Mai dieses Jahres ein neues regelmäßiges Veranstaltungsformat. An jedem zweiten Dienstag im Monat trifft sich zwischen 10.30 und 12 Uhr der „Leseliebe-Kreis“. Der neue Lesekreis richtet sich an alle lesebegeisterten Menschen, die sich gerne regelmäßig in einer kleinen Runde (maximal acht Personen) und unter Moderation zu spannenden Themen und Büchern austauschen möchten.
Bibliothek Dermbach Ein paar freie Plätze gibt es noch
Redaktion 03.08.2026 - 16:00 Uhr