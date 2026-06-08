Bibliotheken sind heute weit mehr als Orte, an denen man Bücher ausleiht – sie sind Treffpunkte, Lernorte und digitale Anlaufstellen zugleich. Auch die Stadt- und Kreisbibliothek Bad Salzungen hat sich in den letzten Jahren spürbar weiterentwickelt: Das Angebot ist vielfältiger geworden, digitale Medien gewinnen immer mehr an Bedeutung und die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer steigen.