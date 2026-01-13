Größer könnten die Widersprüche auf dem Bild nicht sein. Im Vordergrund Soldaten mit Maschinengewehren. Im Hintergrund eine Kirche mit Licht und Engel. Marianna Mirzabekyan hat beides erlebt: den Krieg um ihre Heimat Bergkarabach, die Sorge um in der Armee kämpfende Verwandte und schließlich die Vertreibung der Armenier aus ihrer uralten Heimat. Das Geschehen verarbeitet die 17-Jährige in eindrucksvollen Bildern. Zu sehen sind diese nun in der Stadt- und Kreisbibliothek Arnstadt.