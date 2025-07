Im Haus der Eheleute Steiner in Grümpen liegt Liebe in der Luft. Und das gleich mehrfach. Zum einen ist da – na klar – die, die Birgit und Bertram Steiner als Paar verbindet. Zum anderen aber hat der Ehegatte in jüngster Vergangenheit noch ein weiteres Gefühl der Zuneigung entwickelt. Ein Tierisches gewissermaßen. Denn er hat sich, wie er gesteht, „ein bisschen verliebt“ in den größten Nager Europas. Der mit den auffälligen orangefarbenen, großen Beißerchen und dem kellenförmigen, platten Schwanz, der für seine hervorragenden Schwimm- und Baukünste bekannt ist: der Biber.