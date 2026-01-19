Der Biber scheint sich in der Felda bei Dermbach richtig wohl zu fühlen. Nicht nur, dass er recht aktiv ist und der eine oder andere Baum schon dem kritischen Auge des Landschaftsbauers weichen musste, derzeit ist der Nager auch dabei, sich ein neues zu Hause zu bauen. Da der Trend ja bekanntermaßen zur Zweitburg geht, ist es auch nicht verwunderlich, dass auch der Felda-Biber bereits zwei dieser imposanten Holzgebilde geschaffen hat. Mit seinem Wirken schafft der Nager fast stehende Gewässer auf denen bei den kalten Temperaturen der letzten Tage faszinierte Eislandschaften und einzigartige Eisgebilde.