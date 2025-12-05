Thüringen wird keinen Härtefonds einrichten, um Mieter vor unseriösen Geschäftspraktiken von Vermietern zu schützen. Ein entsprechender Antrag der Linke-Fraktion fand am Freitag keine Mehrheit im Landtag. Nur die Linken selbst stimmten für ihren entsprechenden Vorstoß, alle anderen im Landtag vertretenen Fraktionen stimmten dagegen. Während vor allem die Linke-Landtagsabgeordnete Anja Müller dafür warb, über einen solchen Härtefallfonds Landesgeld zur Unterstützung von Mietern in Notlagen einzusetzen, gab es vor allem aus den Reihen von BSW und AfD grundsätzliche Kritik an dem Vorschlag der Linken.