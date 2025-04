Die Ausgangslage: Nicht nur auf der Welt, auch in Thüringen wird es immer wärmer. Zwischen 1881 und 2016 stieg die Jahresmitteltemperatur hierzulande um 1,4 Grad Celsius. Die Zahl der Eistage – das sind jene Tage, an denen die Tageshöchsttemperatur den Gefrierpunkt nicht erreicht oder übersteigt – ist seit 1961 um fast ein Viertel zurückgegangen. Der März 2025 war in Europa fast zweieinhalb Grad wärmer als im Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte. In Deutschland war es auch deutlich trockener als sonst. Die Wetterwarte des DWD in Neuhaus am Rennweg registrierte im gesamten Februar ganze fünf Zentimeter Neuschnee – am Ende lag die weiße Schicht hier maximal drei Zentimeter hoch.