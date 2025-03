Biathlon-WM in Östersund: Zum Abschluss zweimal Staffel-Silber

Biathlon-WM in Schweden Da war noch mehr Thüringen möglich

Am Mittwoch beginnen die Nachwuchs-Weltmeisterschaften in Östersund. 16 deutsche Starter sind nominiert, vier von ihnen kommen aus Thüringen. Bei manchem Skijäger entschied ein Schuss über die Teilnahme am Saisonhöhepunkt.