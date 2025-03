Einmal Staffel-Gold und dreimal Silber: Die Thüringer Biathleten hatten am deutschen Abschneiden bei den Jugend- und Juniorenweltmeisterschaften in Schweden einen großen Anteil. Wie haben Sydney-Laureen Wüstling (WSV Oberhof), Lena Siegmund (Großbreitenbacher SV), Karl Julian Schütze (WSV Oberhof), Luca Anding (SC Steinbach-Hallenberg), Hannes Lipfert (Eintracht Frankenhain) und ihre Trainer um Franziska Werl, Denny Andritzke und Marko Danz den Saisonhöhepunkt erlebt? Das fragten wir sie nach ihrer Rückkehr in Oberhof.