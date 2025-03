Der Star ist die Mannschaft. Was im Fußball und anderen Sportarten gilt, stimmt auch für den Biathlon. Dieser Dienstag, 4. März, war ein glänzender Tag für die deutschen Nachwuchs-Teams bei den Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften im schwedischen Östersund. Nachdem die Mädels am Mittag Staffel-Gold holten, zogen die Jungs am Nachmittag nach. Luca Anding vom SC Steinbach-Hallenberg, Lukas Tannheimer (DAV Ulm) und Korbinian Kübler (SC Hammer) schlossen das 3x7,5-Kilometer-Staffelrennen in der Altersklasse Jugend hinter Frankreich (1:02:04,1 Stunden) als Zweitschnellste ab (+ 35,6 sec.).