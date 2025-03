Zur Deutschen Jugend-Meisterschaft Anfang Februar im heimischen Oberhof fehlte sie noch wegen einer Erkrankung, einen Monat später meldet sie sich stark zurück und darf sich in Schweden ihre zweite WM-Medaille umhängen: Lena Siegmund vom Großbreitenbacher SV hat bei der Biathlon-Nachwuchs-WM in Östersund ihr zweites Silber geholt. Die 18-Jährige gehörte am Montagvormittag, 3. März, im 9-km-Massenstartrennen zum deutschen Aufgebot. Mit nur einem Fehler im ersten Schießen wurde Siegmund mit knapp neun Sekunden Rückstand Zweite (27:47,9 min.) hinter der Französin Louise Roguet (27:39,1 min./2 Fehler). Bereits mit der deutschen Mixed-Staffel hatte es die Thüringerin am Freitag, 28. Februar, aufs Treppchen geschafft.