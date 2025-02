In den Einzelrennen waren die deutschen Skijäger bei der diesjährigen Nachwuchs-WM im schwedischen Östersund bislang leer ausgegangen, im ersten Staffel-Wettbewerb hat es nun für das erste Edelmetall gereicht: Die deutsche Jugend-Mixed-Staffel hat am Freitag, 28. Februar, Silber gewonnen. Zum Team gehörte auch die Thüringerin Lena Siegmund vom Großbreitenbacher SV. Der Sieg ging an Norwegen (1:13:44,4 Stunden), Dritter wurde Frankreich (+49,7 Sekunden). Insgesamt nahmen 28 Länder am Staffelrennen teil, selbst eine brasilianische Staffel, die überrundet Letzter wurde.