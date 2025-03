Das Medaillensammeln der deutschen Nachwuchs-Biathleten bei den Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften in Schweden geht weiter. Am Samstagnachmittag, 1. März, hat Lukas Tannheimer vom DAV Ulm sein Mixed-Staffel-Silber vom Vortag im Sprint der Altersklasse Jugend vergoldet. Der 17-jährige Bruder von Weltcup-Starterin Julia Tannheimer war mit einer Zeit von 18:56,3 Minuten der Schnellste über die 7,5 Kilometer. Tannheimer musste wie der zweitplatzierte Franzose Leo Carlier (19:11,1 min.) nach dem Stehendschießen einmal in die Strafrunde. Dritter wurde der Norweger Tov Röysland (19:13,4 min./0 Fehler). Korbinian Kübler (SC Hammer) verpasste wie schon zum WM-Auftakt am Mittwoch als Vierter das Treppchen erneut (19:23,4 min.).