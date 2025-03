Biathlon-WM in Östersund: Eine Knutschkugel für Linus Kesper

Nachdem Biathlet Linus Kesper vom SC Willingen Anfang Februar von den deutschen Juniorenmeisterschaften in Oberhof eine Gold- und Silbermedaille mitnahm, kam bei der gerade zu Ende gegangenen Nachwuchs-WM in Schweden nicht nur zweimal Edelmetall hinzu, die der 22-Jährige in zwei Staffelwettbewerben gewann. Kesper erhielt nach dem letzten Einzel des Winters in Östersund auch die kleine Kristallkugel für den Einzel-Gesamtsieg im Junior Cup des Weltverbandes IBU.