Was für ein Tag im schwedischen Östersund: Nachdem Team Deutschland in den bisherigen Einzelrennen bei den Nachwuchs-Weltmeisterschaften im hohen Norden noch kein Glück hatte (Korbinian Kübler hatte am Mittwoch mit Platz vier im Einzel eine Medaille für Deutschland noch knapp verpasst), hat es in den ersten Staffel-Wettbewerben am Freitag, 28. Februar, nun gleich zweimal für Edelmetall gelangt.