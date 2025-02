Biathlon-WM in Lenzerheide: Preuß wird emotional

Bei der WM bleiben Preuß noch ein paar weitere Medaillenchancen. Sie gehe es am Sonntag (12.05 Uhr/ZDF und Eurosport) im Verfolger „wieder voll fokussiert an", kündigte die Führende im Gesamtweltcup an. Und: Sie könne nun „mit mehr Gelassenheit“ in die kommenden Rennen starten, betonte die beste deutsche Biathletin. Sie habe „schon gemerkt, dass ich einen kleinen Rucksack dabei habe“.