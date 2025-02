Zum Auftakt holten Selina Grotian, Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Strelow mit Bronze in der Mixedstaffel die erste Medaille in diesem Wettbewerb seit sechs Jahren, ein paar Tränchen flossen. "Es war so hart, ich bin froh, dass ich es ins Ziel geschafft habe", sagte Strelow.